Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം, മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താനും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനും സാധ്യത, വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാകും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും. പ്രണയത്തിലായവർ അവരുടെ ബന്ധം ശക്തമായി നിലനിർത്താൻ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിർത്തണം, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ചില പ്രധാന ആളുകളെ കാണും. നിങ്ങൾ വാഹനമോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാഹനമോടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും. സൃഷ്ടിപരമായ ജോലികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം വർധിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മികച്ചതായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങൾ നേരിടും, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അവയെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. കുടിശ്ശികയുള്ള വായ്പകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. യോഗയിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ചാഞ്ചാടും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കുള്ള ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ നേരിടും. ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ചാഞ്ചാടും. ഇണയോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ബോസുമായി സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം, പക്ഷേ കേട്ടുകേൾവികളിൽ ആശ്രയിക്കരുത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹമോ രക്തസമ്മർദ്ദമോ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ആരുമായും പങ്കാളിത്തം ഒഴിവാക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാൻ പദ്ധതിയിടാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, ജോലി കാരണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ക്ഷീണം കുറയും. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശ നിലനിൽക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം തീരുമാനിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് കരിയരിൽ പുരോഗതി, വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ചില മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. പ്രദർശനത്തിനായി അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ദിവസം നല്ലതായിരിക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്വത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേചനാധികാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താം. സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം, അതിനാൽ കൂടുതൽ ഓടിനടക്കേണ്ടി വരും. അപരിചിതരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജോലിയിൽ വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ചുകാണരുത്. ഒന്നും സ്വയം സൂക്ഷിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീട്ടിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?