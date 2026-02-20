Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ തരംഗം വരും. രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ മനസ് പ്രകാശവും പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായോ കുടുംബവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഒരു പുതിയ ജോലി അവസരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം നിങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കുകയും ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്. പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ പേപ്പർ വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനവും തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകളും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും, എന്നാൽ ഈ തിരക്ക് ഭാവിയിൽ മികച്ച വിജയത്തിനുള്ള അടിത്തറയായി മാറും. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പന്നമോ പദ്ധതിയോ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും ആസൂത്രണവും നിങ്ങളെ മത്സരത്തിൽ മുന്നിൽ നിർത്തും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും പോസിറ്റീവ് സൂചനകളുണ്ട്. ഒരു നിക്ഷേപ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വരുമാന വർദ്ധനവിനോ അധിക വരുമാനത്തിനോ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി പദ്ധതികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കും, ഈ ജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക, കാരണം ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണമാകും. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സ്വത്തുമായോ നിക്ഷേപങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യവും ആവേശം നൽകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് തൃപ്തികരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം സൗഹാർദ്ദപരമാകും, വീട്ടിൽ ഒരു മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, ഒരു പുതിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതി നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചേക്കാം,ജോലിസ്ഥലത്ത് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വൈകാരികമോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾ ദോഷം വരുത്തിയേക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓഫീസിലെ ടീം വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും, പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ നല്ല പുരോഗതി.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം സങ്കീർണ്ണമായേക്കാം, പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയും ക്ഷമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, തിരക്കുകൂട്ടരുത്. കുടുംബം നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനയായിരിക്കും, പുതിയ ഒരു കുടുംബാംഗം വരാനുള്ള സാധ്യത, സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സന്തുലിതമാക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വൈകാരിക സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. ജോലി മാറ്റമോ പുതിയ അവസരമോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ പുതിയ സംരംഭം വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കും, ഈ നടപടി ഭാവിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഒരു പുതിയ വാഹനമോ പ്രധാന വാങ്ങലോ സാധ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടൊപ്പം മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ യാത്ര നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഏകോപനം നിലനിർത്തുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ജോലിയോടൊപ്പം വിശ്രമത്തിനും സമീകൃതാഹാരത്തിനും മുൻഗണന നൽകുക. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും, വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ പരിഗണിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഒരു പഴയ പ്രശ്നം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അത് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ പിന്തുണ ലഭിക്കും. കരിയറിലോ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ പുരോഗതിയിലേക്ക് ശക്തമായ ചുവടുകൾ വയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കണ്ടെത്തുകയും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ബിസിനസ്സ് വ്യക്തിയുടെ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശ കാണിച്ചുതരും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ജോലി ഒരു പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ബന്ധങ്ങൾ പുതുമയുള്ളതായിത്തീരും, പഴയ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപ്രതീക്ഷിതം നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ സവിശേഷമാക്കും. പഴയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ അശ്രദ്ധമായിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുന്നത് ഉത്സാഹവും സംതൃപ്തിയും നൽകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
