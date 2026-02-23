Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാർ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്, തുലാം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും , മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾലഭിക്കും, എന്നാൽ ശരിയായ മനോഭാവവും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുകൂലമാകും, ആരോടും അസൂയയോ വെറുപ്പോ തോന്നുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം പാഴാക്കുകയും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഗൗരവമായി എടുക്കുക,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകും, കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള പ്രശ്നകരമായ ബന്ധങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം,
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥയും പോസിറ്റിവിറ്റിയും വർധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പൊതുമേഖലയിലോ ഉള്ളവർ ഇന്ന് തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും, കൂടാതെ സ്വയം ചെലവഴിക്കുന്നത് പോലും പരിഗണിക്കാം. ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അതിനാൽ തിടുക്കത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പഴയ വിദ്വേഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലെ മധുരം തിരികെ കൊണ്ടുവരും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം, പക്ഷേ അപരിചിതരെ ഉടനടി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ശക്തമായിരിക്കും, ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇണയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. എതിരാളികൾ സജീവമായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്താൽ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അങ്ങനെ അവർ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങും. യാത്രാ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം, അത് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നൽകുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ സംതൃപ്തി നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും തുടർച്ചയായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലി തിരക്കേറിയതായിരിക്കും, ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചില ചെലവുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകുകയും ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഒരു കുടുംബ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ ക്ഷമ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിക്കും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അൽപ്പം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു വിലപ്പെട്ട പാഠമായി മാറും. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യും. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അപ്പോൾ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി വ്യക്തമാകൂ.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്; ഇത് ബന്ധങ്ങളിൽ മാധുര്യം നിലനിർത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു പരിഹാരം നൽകിയേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുക. ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തമോ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഏതൊരു ജോലിയിലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ ശക്തരായി നിലനിർത്തും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ച താൽപ്പര്യം മനസ്സമാധാനം നൽകും. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര സാധ്യമാണ്, ഈ യാത്ര അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണാതാകുന്നത് നിങ്ങളെ വികാരഭരിതനാക്കിയേക്കാം,
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ മേഖലകളിൽ പുരോഗതി, സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും, പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തേക്കാം, അതിനാൽ സംയമനം പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിരവധി തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
