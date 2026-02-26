Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ജറാത്ത പാലിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക തൃപ്തി,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാല തടസങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും ഏറും, ധനു രാശിക്കാർ കുരുങ്ങിയ പണം തിരികെ പിടിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇപറ്റുന്ന ദിവസമാണ്. എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കണം കാരണം ചെറിയ തിടുക്കം നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ആശങ്കയും, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് തൃപ്തികരമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂജയോ പരിപാടിയോ സംഘടിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം മോശം കൂട്ടുകെട്ട് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇന്ന് സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പവും സമ്മർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടാം, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നിയമപരമോ ഔപചാരികമോ ആയ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണയും വിശ്വാസവും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും, നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾക്കായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉത്കണ്ഠ സ്വാഭാവികമാണ്, പക്ഷേ ഒരു പോസിറ്റീവ് വീക്ഷണം നിലനിർത്തുക. വ്യക്തിപരമോ രഹസ്യമോ ആയ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും നേടാൻ കഴിയും. ദീർഘകാല തടസ്സങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകും, പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാത വ്യക്തമാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം വാക്കുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനോ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്സാഹവും പോസിറ്റീവിറ്റിയും നിറയും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം, ഭാവിയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഗുണകരമാകുമെന്ന് തെളിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിലും മത്സരപരമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലും പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കും. കാലാവസ്ഥ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു ശുഭകരമായ കുടുംബ പരിപാടി വീട്ടിൽ സന്തോഷം നൽകും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദിവസമാണ്, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ആവശ്യങ്ങൾക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഈ ചെലവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും. പ്രണയ ജീവിതം മധുരമുള്ളതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമൃദ്ധിയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. സമ്പത്തിന്റെയും വിഭവങ്ങളുടെയും വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സംതൃപ്തി നൽകും. സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയും സമതുലിതമായ സമീപനവും ഉപയോഗിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. സ്വത്ത് വാങ്ങാനോ നിക്ഷേപിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് എല്ലാ ജോലികളിലും ക്ഷമയും വിവേചനാധികാരവും ആവശ്യമാണ്, തിടുക്കം ദോഷകരമാകും. നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും വിലമതിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനോ ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോകാനോ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് പുതുമ നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനമോ ബഹുമാനമോ വർദ്ധിക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻ സ്വയം സമയം നൽകുകയും ചെയ്യുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വിവേകത്തിന്റെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെയും ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ പണം ബിസിനസിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധ്യത, അത് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്നോ മുതിർന്ന കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനമോ സന്തോഷവാർത്തയോ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, കാരണം കഠിനാധ്വാനമാണ് നിങ്ങളെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരിക ശക്തി നൽകും, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ചില അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ അവസാനിച്ചേക്കാം,
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകും, പക്ഷേ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക. ജോലിയോ തൊഴിലോ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകളും പുതിയ പ്രതീക്ഷയും ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാനുള്ള ആശയം ശക്തമായിരിക്കാം, പക്ഷേ വിവേകത്തോടെ നിക്ഷേപിക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷത്തിന്റെയും ആവേശത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പോസിറ്റീവ് ചിന്തയും നിങ്ങളെ അത് നേരിടാൻ സഹായിക്കും. മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് ശ്രദ്ധ നൽകുക. വായ്പ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഏതൊരു ശ്രമത്തിലും തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ക്ഷമയോടെയുള്ള പരിശ്രമം മാത്രമേ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
