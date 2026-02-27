Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ സന്തോഷമേറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ജോലി ലഭിക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജിയും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. അന്തരീക്ഷം പ്രകാശവും ഉന്മേഷദായകവുമായിരിക്കും, പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കാരണമാകും. ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ഷമയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ആശയവിനിമയം നടത്തി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. ജോലിയോ മികച്ച അവസരങ്ങളോ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സത്യസന്ധതയും ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കലും നിർണായകമായിരിക്കും, കാരണം അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച സമ്പത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അപരിചിതരെ വിശ്വസിച്ച് അവർക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക, വായ്പ നൽകുന്നതിനോ കടം വാങ്ങുന്നതിനോ മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും നിറഞ്ഞ ദിവസം. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്നേഹവും ധാരണയും കൊണ്ട് നിറയും, നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് അവരുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹ തടസ്സം ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, അത് വീട്ടിൽ സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഓരോ പുഞ്ചിരിയും യഥാർത്ഥമല്ല.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ബഹുമാനം ലഭിക്കും. ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് അവസാന നിമിഷം കുടുങ്ങിപ്പോകുകയും അത് ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം, പക്ഷേ ക്ഷമ പാലിക്കുക. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നൽകും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു മത്സര മനോഭാവം നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇണയുടെ പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക ശക്തി നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചില ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ശരിയായ ആസൂത്രണം സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വിവേകം കാണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്നോ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇന്ന് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ അവഗണിക്കരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. പഴയ കടങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് സന്തോഷം നൽകും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പോലും ലഭിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ശരിയായ ആസൂത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് പോലും നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം,
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിനായി വാഹനം പോലുള്ള പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ ഉപദേശം അവഗണിക്കുന്നത് ദോഷകരമായിരിക്കും, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനങ്ങളും പുതിയ തുടക്കങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേചനാധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പഴയ കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ജോലിയിൽ അഭികാമ്യമായ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ശക്തമായിരിക്കും, ജോലികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കും. ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. നിലവിലുള്ള ഏതൊരു കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട്, ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അവഗണിക്കരുത്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് മധുരമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ബിസിനസ്സിലെ പുതുമുഖങ്ങളെ ഉടൻ വിശ്വസിക്കരുത്. നിയമപരമായതോ ഔദ്യോഗികമായതോ ആയ ഒരു തീരുമാനം സ്വത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. എന്തെങ്കിലും പ്രതിബദ്ധതകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിലയിരുത്തുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
