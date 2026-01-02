Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പണം ഒഴുകി എത്തും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): വർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിവസം ഇവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. പണം ഒഴുകിയെത്തും, ചെലവുകളും കുറവായിരിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും, ഏതെങ്കിലും സ്വത്ത് ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹിക പരിപാടികളിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾക്കായി ഒരു ബജറ്റ് നിലനിർത്തുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. ചില പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചില മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, ഒന്നിലധികം ഒരേസമയം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി നിരവധി ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയെ വളരെയധികം പരിപാലിക്കും. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പഴയ പരാതികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ പദ്ധതിയിടും. നിങ്ങളുടെ ഹോബികളും ആനന്ദങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. പഴയ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസം, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചില സർക്കാർ ജോലികൾ വൈകിയേക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. സ്വത്ത് ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, സംസാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ആളുകളുമായി ഇടപഴകാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായി നടക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും.
കന്നി (Virgo): എന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കരുത്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത് ഒരു പാർട്ടി നടക്കാം, അവിടെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതായി കാണാം. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തോന്നും, ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഏത് മാറ്റവും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു പഴയ ഇടപാട് പരിഹരിക്കപ്പെടും, ചില സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): എന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം. നിങ്ങളുടെ ആഡംബരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, അവർക്ക് ഒരു സമ്മാനം പോലും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. വീട്ടുജോലികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ വീടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകരുത്.
ധനു (Sagittarius): എന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിരവധി ജോലികൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
മകരം (Capricorn): എന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിവസം, ജോലിസ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില ജോലികൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ അതിനായി നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. സാമൂഹികമായി ഇടപഴകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാം. പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം നിലനിൽക്കും. ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു ആവേശകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിവേചനബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)