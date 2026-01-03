Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് നല്ല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസം,
മിഥുന രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ബിസിനസിൽ തീരുമാനം എടുക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ നല്ല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വിവാഹത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതിരുകടന്നക്കും. നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തുക. നിങ്ങൾ ഒരു സഹപ്രവർത്തകന് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും, ഒരു കരാർ അന്തിമമാക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ചെലവുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും. പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാം. ഒരു സുഹൃത്തുമായി ഒരു തർക്കത്തിന് സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിവേചനബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഒരു അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. യാത്രകൾ ഒരു നല്ല ആശയമായിരിക്കും, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ദൈവഭക്തിയിൽ നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മുഴുകും. കുടിശ്ശികയുള്ള പണവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കോടതി കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സുഹൃത്തുമായുള്ള അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ തകർക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും. നിലവിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയാൽ അവർ അത് നിറവേറ്റും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെടരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വാഹന തകരാർ കാരണം ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കും ഇടയിൽ ധാരാളം സ്നേഹം ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കും, അവർ താമസം മാറാൻ പോലും സാധ്യത. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം അനുഭവപ്പെടുകയും പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ഏത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പുതിയ വസ്തു വാങ്ങുന്നത് ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കണം.
മകരം (Capricorn): ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, കാരണം ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും, പഴയ ഒരു ഇടപാട് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം, പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും പിന്തുണയും നിലനിൽക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏത് തർക്കങ്ങളും ശമിക്കും, അമ്മയുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
