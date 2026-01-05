Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച കാര്യക്ഷമതയുണ്ടാകും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നിലധികം ജോലികൾ കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കത്തിലേർപ്പെടും. ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും, ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗമ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ജോലിസ്ഥലത്ത് ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കും. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, അവശേഷിക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കും,രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കരിയർ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യം കുടുംബാംഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. സ്വത്ത് തർക്കവും ഉണ്ടാകാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ദിവസം, ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ് ഇടപാട് അന്തിമമാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടാകാം. ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വീട്ടിലും മറ്റ് ജോലികളിലും പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിനം. വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. പ്രണയത്തിലായവർ പങ്കാളികളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പര ഏകോപനം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചേക്കാം അതിനാൽ തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയാൽ, അത് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. സൗമ്യമായ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരുകയും നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ജോലി മാറ്റത്തിന് നല്ല ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ വാങ്ങാം. ഇണയ്ക്കായി ഒരു സർപ്രൈസ് പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യും. സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി ഒരു കരാർ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്തിമമാക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല. പുറത്തുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗവുമായുള്ള നിലവിലുള്ള ഏതൊരു തർക്കവും സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. പുറത്തുപോകുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അറിവ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലാകുമെന്നതിനാൽ സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ ഓടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏകോപനം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. എന്തെങ്കിലും കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ അളവിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം അവ വഷളായേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്കായി നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിക്കും, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ചില ആവേശകരമായ വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇണയുമായി ഐക്യത്തിലായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
