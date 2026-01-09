Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത,
മിഥുന രാശിക്കാർ ചില സ്പെഷ്യൽ ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയേക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ലാഭ പദ്ധതികളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിവസം. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ വളരെക്കാലമായി ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെയധികം തിരക്കുണ്ടാക്കും, മറ്റൊരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ദിനചര്യ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങുന്നതും വാഹനമോടിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ കൊയ്യും, കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും, വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഖേദിക്കും
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം, കുട്ടികൾ ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം അതിൽ ഖേദിക്കും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, കൂടാതെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു മുതിർന്നയാളുമായി ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിലയിരുത്തി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനും കഴിയും, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ പതിവായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനുള്ളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, പാഴാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചെലവുകൾ അരുത്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ കാര്യമായ ആശ്വാസം ലഭിക്കും, പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം. കേട്ടുകേൾവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിനായി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ചെറിയ ലാഭത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ അനാവശ്യമായ പ്രകടനം ഒഴിവാക്കുക, വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക. ജോലി സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഒരു കുടുംബാംഗം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാർ, വീട്, വാഹനം മുതലായവ വാങ്ങുകയും വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും വിജയിക്കാൻ സാധ്യത, കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നുപോകും, ഇണയുടെ പുതിയ ജോലി ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ബഹുമാനവും ആദായവും വർദ്ധിക്കും, നിലവിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ജോലി സംബന്ധമായ ഉപദേശം നൽകിയാൽ, ശ്രദ്ധിക്കുക, കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ദിവസം, ജോലിയും ബുദ്ധിശക്തിയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ ടീം വർക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും. അമ്മയുടെ ഒരു പഴയ രോഗം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയേക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിലൂടെ ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി ലഭിക്കും. ഒരു പുതിയ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം