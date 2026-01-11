Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാർ നല്ല ദിവസം,
കർക്കടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ മിതമായ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫ്ളങ്ങൾ ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, നിങ്ങൾ ഒരു ബജറ്റിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏകോപനം നിലനിർത്തണം. ആരോഗ്യത്തിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇണയ്ക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾ മുമ്പ് നടത്തിയ ഏതൊരു നിക്ഷേപവും നല്ല ലാഭം നൽകും. ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായി നടക്കും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനാവശ്യമായ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേചനാധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, പഴയ ഒരു ഇടപാട് ഒത്തുതീർപ്പാക്കും. ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യും, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ചില കയ്പ്പുകൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇടയിൽ അകലം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഒരു ശുഭകരമായ ആഘോഷം എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തിരക്കിലാക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സൗമ്യമായ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നൽകും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും. ആരോടും അസൂയയോ വെറുപ്പോ വികാരങ്ങൾ വെച്ചുപുലർത്തരുത്. വസ്തുവകകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ജോലി സംബന്ധമായി നിങ്ങൾ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചാൽ അതിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കും, കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പതിവ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അവർ പിന്നീട് അത് മുതലെടുത്തേക്കാം. കേട്ടുകേൾവികളെ വിശ്വസിക്കരുത്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം. വർദ്ധിച്ച ജോലിഭാരം കാരണം നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാകും. ചെറിയ ലാഭ പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. സർക്കാർ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മതിപ്പുണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകാം. കരിയറിനെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയാൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഐക്യത്തോടെ തുടരും. പണത്തെയും സമയത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ നേടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്ന് ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, എന്നാൽ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അവരുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇണയിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദിവസം, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പങ്കാളിയുമായി ചില പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)