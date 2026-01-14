Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ജോലി ആരംഭിക്കാൻ നല്ല ദിവസം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്ന് ബിസിനസിലുള്ളവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നല്ല വിജയം കാണും, ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരാകുകയും അവരെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യും,പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിക്കും. ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു പിരിമുറുക്കത്തിനും ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങൾക്ക് വളരെക്കാലമായി എന്തെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ പണവും സമയവും വിവേകപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കുക, ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം തിരക്കിലായിരിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കാൻ നല്ല ദിവസം, ജോലികളിൽ തിരക്കുകൂട്ടരുത്. ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങളുടെ ഇണ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നിറവേറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അനാവശ്യമായ വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. ചില നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഏതെങ്കിലും ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ആരുമായും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ തുടരും. കലാപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും അത് അനാവശ്യ സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും പഴയ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ സൗമ്യമായ ശബ്ദം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മധുരവാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇന്ന് ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, രസകരമായ ജീവിതം നയിക്കും. ജോലിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വിജയിക്കും, പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലാത്തപക്ഷം അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആരുടെയെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റിസ്കുകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഖേദിക്കും. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, പഴയ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, കൂടാതെ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെയിരിക്കണം. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്യും, പക്ഷേ നല്ല ഫലങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിരാശനാകും. ഏതൊരു വാഗ്ദാനവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നൽകുക, കാരണം അവ നിറവേറ്റുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും, ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകും, ഇത് ഗണ്യമായ ചെലവുകളിലേക്ക് നയിക്കും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച തർക്കം ഉടലെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലിയേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ പുറത്തുപോയാൽ അപ്രതീക്ഷിത വാഹന തകരാർ കാരണം ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ അനാവശ്യമായ കോപം ഒഴിവാക്കുക, സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ അത് ഉടനടി മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കരുത്. കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ചില സർക്കാർ ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഏതൊരു വാഗ്ദാനവും നിങ്ങൾ നിറവേറ്റണം, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ കോപിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
