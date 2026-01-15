Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിവസം, ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും, ജോലി സമ്മർദ്ദങ്ങളും നിലനിൽക്കും, ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസുകാർക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ദിവസം ഗുണകരമാകും. അനാവശ്യ ചെലവുകളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും ദിവസം, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പരിഹരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഭാര്യാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് ദിവസം അനുകൂലമാണ്, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കും, കൂടാതെ ചില പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഇത് സുഗമമായ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കും. ജോലി സമ്മർദ്ദം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മാനസിക അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പഴയ പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള സ്നേഹവും ധാരണയും വർദ്ധിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് മാനസിക ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ദിവസം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും ഏകോപനം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഔദ്യോഗിക ജോലികളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ചില ജോലികൾ തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ആശങ്കയിലാക്കിയേക്കാം. മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ ശാന്തത പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വിജയകരമായ ദിവസം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളും ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്നും മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം സന്തോഷകരവും മധുരവുമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായ ദിവസം, ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും, രോഗബാധിതർക്ക് പുരോഗതി കാണാനാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും പ്രോത്സാഹനവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. കുടുംബ ബിസിനസ്സും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം കൈവരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരവും ലാഭകരവുമായ ദിവസം, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ചില നല്ല മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ജോലി സുഗമമായി പുരോഗമിക്കും, സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും പ്രായോഗിക ചിന്തയും ഇന്ന് ഗുണകരമാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസം, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ബഹുമാനവും കൈവരിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താനാകും. ഒരു പഴയ ഇടപാട് ഇന്ന് പൂർത്തിയാകാം. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പിന്തുണ ലഭിക്കും. കുടുംബവുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും രസകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രേരണകളും കോപവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളും കാര്യക്ഷമതയും ഫലം ചെയ്യും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാകും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്നും പിതാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പര പിന്തുണയും ഐക്യവും ഉണ്ടാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ശ്രമങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും, കിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച പണം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാകും, പക്ഷേ ചെലവുകളും നിലനിൽക്കും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം. കോടതിയിലും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ബന്ധു നിങ്ങൾക്ക് ചില ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെയോ പരിചയക്കാരനെയോ കാണും. വാഹനങ്ങളിലോ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിലോ ഉള്ള തകരാറുകൾ കാരണം ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും ബഹുമാനവും നിലനിൽക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, പഴയ കടങ്ങൾ തീർന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഭൂമി, സ്വത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
