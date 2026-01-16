Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam:: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ വരുമാനവും ചെലവും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച കാര്യക്ഷമത,
മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലികൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ വരുമാനവും ചെലവുകളും ബജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ചെലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചില സമ്പാദ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ കാര്യക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല വിജയം കൈവരിക്കും. എന്ത് നിക്ഷേപിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലികൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേചനാധികാരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും, പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ബിസിനസിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, ചില അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സമായി മാറും. വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിലവിലുള്ള ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക. ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്ന ഏതൊരു യാത്രാ പദ്ധതിയും യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കും, ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് അന്തിമമാകും, നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി വിഷമിക്കുന്ന ഒന്ന്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമായി നൽകുകയും അവരെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തേക്കാം. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക, അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്, അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. കുട്ടിയുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആശങ്കയും ലഘൂകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഐക്യമില്ലായ്മയും അനാവശ്യ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക, മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടി നടത്താം അത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പതിവ് സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, പ്രണയത്തിലായവർ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും. ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് കൂടിയാലോചിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു പുതിയ വാഹനം നിങ്ങൾ വാങ്ങും. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിവസം. നിങ്ങളുടെ പണം വളരെക്കാലമായി എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത, കൂടാതെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ശുഭകരമായ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിയും. വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാം. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വിജയം ലഭിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം, ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താനാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Vastu Shastra: നിർഭാഗ്യങ്ങൾ പടികടന്നുവരും; വാസ്തു ദോഷം മാറ്റാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കൂ...