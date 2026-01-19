Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മുതിർന്നവരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും, പരിശ്രമങ്ങളിൽ നല്ല വിജയം കാണും, കോടതി കേസിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത, കഠിനാധ്വാനം ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്തേക്ക് നയിക്കും, നിങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്ന ഏത് ബിസിനസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബഹുമതി ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം, ബന്ധത്തിലെ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ പുറത്ത് നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് ശകാരിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ആരോടും അസൂയയോ വെറുപ്പോ വളർത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ദിവസം, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുതിയ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും, എന്തെങ്കിലും അപകട സാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അവിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും. പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ അവസരം ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഹോബികളിലും ആനന്ദങ്ങളിലും വർദ്ധനവ്, മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ചില ജോലികൾക്കായി അനാവശ്യമായ യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം അൽപ്പം ചിന്തിച്ച് നിക്ഷേപം നടത്തുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ദിവസം, വീട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കുടുംബാംഗം വിരമിക്കുകയും അവർക്കായി ഒരു സർപ്രൈസ് പാർട്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ലാഭം കാണാൻ കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഒരു ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിരവധിയായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ദിവസം. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ ഒരു നിയമപരമായ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം, ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി കൂടിയാലോചിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കാം. ചില സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാനും നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും, (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
