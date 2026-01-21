Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെ ബാധിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രമുഖ നേതാവിനെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും. മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പ്രധാന ജോലികളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം, അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, ജോലി കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു പാർട്ടിയും നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും, ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. വളരെക്കാലമായി തുടരുന്ന ഒരു കുടുംബകാര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തർക്ക സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഒന്നിനും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വലിയതോതിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആഡംബരങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസം, വർദ്ധിച്ച ജോലിഭാരം കാരണം നിങ്ങൾ അൽപ്പം സമ്മർദ്ദത്തിലാകും, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വ്യതിചലനം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അധ്യാപകരെ സമീപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിശ്രമിക്കും, വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങളുടെ പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങൾക്ക് ചില പൂർവ്വിക സ്വത്തുക്കളും ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, അതിനാൽ പഴയ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു പിരിമുറുക്കവും മാറും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി നടന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ഒരു വസ്തു വാങ്ങേണ്ട ദിവസം, ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ജോലി പൂർത്തിയാകാം, വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുക. മത്സരബോധം നിലനിൽക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിരിക്കുക. ഒരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് കഠിനമായ ശാസന നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അത് നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഷോ-ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ വലിയ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവും ബജറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും അത് വിജയിക്കും. വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും സമ്പാദ്യത്തിനായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ചില പ്രധാന ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനം അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
