Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പ്രസന്ന അന്തരീക്ഷമാകും, ഇടവ രാശിക്കാർ നല്ല ദിവസം,
മിഥുന രാശിക്കാർ വസ്തു വാങ്ങാൻ സാധ്യത, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രസന്നമായിരിക്കും, നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചേക്കാം. ബോസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകും അത് അവൾ നിറവേറ്റും, നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കും, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ ഇത് സ്വാർത്ഥതയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഇണയെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകാം. ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടും, വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ തിടുക്കത്തിലുള്ള സ്വഭാവം കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നീങ്ങും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ തുടർന്നും പരിശ്രമിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, അതിൽ ചെലവുകളും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കണം, ഒരു അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ അളവിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ വരുമാനത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രധാന നടപടികൾ നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർക്ക് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ പുറത്തുപോയേക്കാം. വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ അവൾ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങളുടെ തിടുക്കം നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും, സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഇടപാട് നടത്തിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളെ കാണും, കൂടാതെ ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ തകരാറിലാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും, അതിന് വളരെയധികം പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ മറ്റ് ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധയായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം, ഒരു കുടുംബ പരിപാടിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ചെലവഴിക്കുക, ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാകാം, പക്ഷേ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ വഷളാക്കിയേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ച ലാഭം നൽകും, നിങ്ങൾ ആരെയും വളരെ വിശ്വസിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് അവരുടെ ഉപദേശത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കേണ്ടി വരും. കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം അൽപ്പം അവഗണിച്ചേക്കാം ഇത് ഭാവിയിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാനുള്ള സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗത്തിനും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഏതെങ്കിലും കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്ന് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ദിവസം, കാരണം അവ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയേയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠനത്തിനായി ദൂരേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയതോതിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി ഒരു സർപ്രൈസ് പാർട്ടി നടത്താം. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Evening Snacks Recipe: കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന് ഒരടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? സംഭവം കിടുവാ..!