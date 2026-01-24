Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം; ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർ മിതമായ ഫലപ്രാപ്തി,
മിഥുന രാശിക്കാർ നല്ല ദിവസം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ കഴിയും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ദുർബലമായ ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ദിവസം, ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, നല്ല വരുമാനം നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും. അവരെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും, പക്ഷേ ചെലവുകളും കൂടുതലായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. ഒരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്, ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വീട്, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചേക്കാം, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിയമപരമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതായിരിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരിക്കാം, ഇത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ജോലി സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിവാദപരമായ ഒരു വസ്തു വാങ്ങലോ വിൽപ്പനയോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ വസ്തു സ്വന്തമാക്കാൻ നല്ല ദിവസം, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേര് നേടാനും പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. കാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകുകയും അത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ആരോടും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കേണ്ടിവരും, അതിനാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്തേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലതായിരിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാനും ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവസരം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ അളവിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തും. സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയായേക്കാം. എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പങ്കുവെച്ചാൽ അവർ പിന്നീട് അത് മുതലെടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ സ്വയം ചില ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തും അത് തട്ടിപ്പിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദുർബലമായ ദിവസം. ജീവിതശൈലിയിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരിക്കും, ഇത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തേണ്ടിവരും. ഒരു അതിഥി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കാം. അവിവാഹിതർ അവരുടെ പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്തേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ചില ചെലവുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എതിരാളികൾ അവരുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ചില സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകും കാരണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടാകാം. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകും, അതിനാൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ മികച്ച ലാഭം നേടാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചില പൂർവ്വിക സ്വത്ത് അവകാശമായി ലഭിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്കായി ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാനും സാധ്യത. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
