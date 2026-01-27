Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രധാന ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, മിഥുന രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ വരുമാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജോലി സംബന്ധമായ പരീക്ഷ എഴുതാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കണം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയതിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. രക്തബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും, പക്ഷേ ചില അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ അനാവശ്യ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും,
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, വളരെ കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത്, ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. നിങ്ങളുടെ ലൗകിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വഴിപിഴച്ച പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഖേദിച്ചേക്കാം. എന്തിനെക്കുറിച്ചും അനാവശ്യമായ കോപം ഒഴിവാക്കുക. കാര്യങ്ങൾ സംയമനത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുമായി ഇരുന്ന് മുഴുവൻ വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും, ഇത് തലവേദനയ്ക്കും ശരീരവേദനയ്ക്കും കാരണമാകും. ആരിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക,
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ കുറച്ച് ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചാൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിവേചനാധികാരത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം ഗുണകരമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ കാണാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, അതിന് വലിയ ചെലവുകൾ ആവശ്യമായി വരും. നിങ്ങളുടെ ഇളയ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും,
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ കാണാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, അതിന് വലിയ ചെലവുകൾ ആവശ്യമായി വരും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഒരു കാര്യത്തിലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ഇളയ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ നല്ല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മുന്നേറും, അത് പുതിയ എതിരാളികളെ സൃഷ്ടിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിവേകത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ആളുകൾ നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ തുടരും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും ജോലി സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഉപദേശം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും, അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അവിവാഹിതർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു ബിസിനസ് പ്രോജക്റ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും, മുൻകൂട്ടി പങ്കാളിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
