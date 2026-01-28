Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. സാമൂഹിക മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ വിജയം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ നേടാൻ സഹായിക്കും. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, നിങ്ങളുടെ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതും പരിഗണിക്കാം, കുട്ടികളുടെ പുരോഗതിയിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇന്ന് പുറത്തുള്ളവരുമായി കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം ഇത് ആന്തരിക തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വാഹനമോടിക്കാൻ വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായ തകർച്ച നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി ജോലി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, അവിവാഹിതർ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. തിടുക്കം കാണിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരം ലഭിക്കും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, നിങ്ങളുടെ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അപ്പോൾ മാത്രമേ അവ പൂർത്തിയാകൂ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യണം പക്ഷേ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പങ്കാളിത്തം പിന്തുടരുന്നത് പരിഗണിക്കാം എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൂക്ഷ്മതകളും ചെയ്യുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ അലസത മാറ്റിവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാകൂ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ചെലവഴിക്കുക, കാരണം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണ ജോലിക്കായി വിദേശയാത്ര നടത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. ഒരു എതിരാളിയുമായും നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടരുത്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അലങ്കാരത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ ഇനങ്ങൾ വാങ്ങാനും കഴിയും. ഒരു കുടുംബ തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഇന്ന് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടായാൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുക. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ കുറച്ച് സംയമനം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കരുത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. നിങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. അനാവശ്യമായി എന്തിനെക്കുറിച്ചും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകാം. നിങ്ങൾ ഏതൊരു തീരുമാനവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുകയും അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും നന്നായി വളരും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
