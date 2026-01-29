Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിവസം,
മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ലൗകികസുഖങ്ങൾ വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം, അനാവശ്യമായ തിരക്കേറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കും. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്. ഒരു പഴയ രോഗം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം ഫലം ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും, ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇടയാക്കും. അവിവാഹിതർ ഒരു പുതിയ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥാവര, ജംഗമ വസ്തുക്കളെ സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവർ അത് നിറവേറ്റും. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും. ഒരു പഴയ ഇടപാട് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അൽപ്പം കർശനമായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം അവരുടെ അശ്രദ്ധ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അത് സ്വാർത്ഥതയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി കൂടും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ നിലവിലുള്ള ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ചർച്ച ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അപകട സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി കുറച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും നിങ്ങൾ വാങ്ങിയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം നിങ്ങൾ കൊയ്യും. ഒരു എതിരാളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ജോലി മുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാകാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിറവേറ്റും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ ദിവസം, പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണം. വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനും സാധ്യത, പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനും സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം,
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇണ നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും, അധ്യാപകർ അവരുടെ പഠനത്തിൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും, കുടുംബത്തിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം, ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി പ്രണയത്തിലായിരിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ചില ജോലികൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തെറ്റുകൾ മഹാമനസ്കതയോടെ ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സാധനം കൊണ്ടുവരാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, അത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
