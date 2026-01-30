Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം,
മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, ബിസിനസ്സിൽ ആരെയെങ്കിലും പങ്കാളിയാക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും. മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികൾ മികച്ച വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം അതിനാൽ പുറത്തുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കും, ചില ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾ കാരണം അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായ കഠിനാധ്വാനവും സത്യസന്ധതയും കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, കാരണം നിങ്ങളുടെ കോപാകുലമായ സ്വഭാവം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും. മറ്റൊരാളുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് പിന്നീട് ദോഷകരമാണെന്ന് തെളിയും. ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസം, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഇത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഇടയിലുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ പ്രണയത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. ആ ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കും ഇടയിൽ കയ്പ്പിന് കാരണമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, അവർ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരും. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാക്കും, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിലമതിക്കും. സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ബലഹീനതകളെ മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അയൽപക്കത്ത് എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിശബ്ദത പാലിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, ജോലി തേടി അലയുന്നവർക്കും പുതിയൊരെണ്ണം കണ്ടെത്താനാകും. വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സാധനം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം, എന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷം തലവേദന സൃഷ്ടിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കുടുംബ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും, മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായി ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിക്ക് പണം കടം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, കൂടാതെ ചില പുതിയ ഇനങ്ങൾ വാങ്ങാനും സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഉറവിടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഒരു കോഴ്സിൽ ചേർക്കാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശാസന പോലും ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചുവടുകൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എടുക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ കാരണം ഇന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തും. ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുനേരം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയും, കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേട്ടുകേൾവികളെ ആശ്രയിക്കരുത്, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
