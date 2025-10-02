English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: വിജയജശമി ദിനമായ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം. 

 

12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം. 

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അൽപം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ നിങ്ങളെ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

ഇടവം രാശിക്കാരും ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനാകും.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നേറുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടേക്കാം.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ വേണം. ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തികപരമായി വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയെടുക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നിറ‍ഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിച്ച പോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. ശമ്പള വർധനവിന് സാധ്യതയുണ്ട്.   

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. കരിയറില്‍ ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടാവും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. കർമ്മരം​ഗത്ത് ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അൽപം ശ്രദ്ധ വേണം. ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

