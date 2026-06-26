Today's Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെ; 12 രാശിക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ ഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കാര്യവിജയം, മത്സരവിജയം, ഇഷ്ടഭക്ഷണസമൃദ്ധി, ആരോഗ്യം, ധനയോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഈ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും കൂടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
കർക്കടകം രാശിക്കാരെ തേടി നല്ല വാർത്തകളെത്തും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഐക്യമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. തടസങ്ങൾ മാറുകയും പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന പഴയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈകുന്നേരത്തോടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റമുണ്ടാകും.
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