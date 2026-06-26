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Today's Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെ; 12 രാശിക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 26, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:32 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കാര്യവിജയം, മത്സരവിജയം, ഇഷ്ടഭക്ഷണസമൃദ്ധി, ആരോഗ്യം, ധനയോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഈ ദിവസം അനുകൂലമാണ്.  അനാവശ്യ ചിലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാകും. 

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും കൂടും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. 

 

4/13

കർക്കടകം രാശിക്കാരെ തേടി നല്ല വാർത്തകളെത്തും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഐക്യമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. 

 

5/13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അം​ഗീകരിക്കപ്പെടും. തടസങ്ങൾ മാറുകയും പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും. 

 

6/13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന പഴയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈകുന്നേരത്തോടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റമുണ്ടാകും. 

 

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(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Horoscope
Todays Horoscope
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

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