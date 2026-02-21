Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കർമ്മരംഗത്ത് ഗുണകരമായ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവർ ഏറെ നാളായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താനാകും. യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാകും. സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുവഴി തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാകും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയാകും. ബന്ധുക്കളുമായി ഒത്തുചേരാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാരെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസ ലഭിക്കും. ചെലവുകൾ വർധിച്ചേക്കാം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും. തടസ്സം നേരിട്ട കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയും. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ഇന്ന് അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കി അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ഗുണം ചെയ്യും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. പൊതുരംഗത്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷകരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മനസ്സിന് അല്പം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. കടബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Sobha Surendran: ശോഭ വന്നാല് വോട്ട് കൂടും! ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ 'കാത്ത്' ആറ് മണ്ഡലങ്ങളെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്... ക്രൗഡ് പുള്ളര് നേതാവിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ