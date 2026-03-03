Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; കർക്കടക രാശിക്കാർ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം,
ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ ദിവസം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും, എതിരാളികളെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം സഹായിക്കും. ആവശ്യപ്പെടാതെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. പരീക്ഷകൾ അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം, ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും, ഓഹരി വിപണിയിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുക. നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസം. എന്തിനും തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും തുറന്നിടുക, അപരിചിതരെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചില ജോലി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം, കാരണം ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലി സംബന്ധമായ ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരു നല്ല സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ അമിതമായി അഭിമാനിക്കരുത്, കാരണം അവരുടെ എതിരാളികൾ അവർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം. ഒരു സ്വത്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സംയമനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകരോട് സംസാരിക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ കൂടുതൽ വഷളായേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായുള്ള നിരന്തരമായ തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും, സ്വത്ത് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രയാസകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, കാരണം അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും അതേ അളവിൽ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു അധിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും അതേ അളവിൽ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു മതപരമായ പരിപാടി നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇണയെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും. ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്ത് ഇടപാടുകൾക്ക് നല്ല ദിവസം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)