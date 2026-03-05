Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ ജോലികൾ പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കരുത്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവദൂഷ്യ സ്വഭാവം ആളുകളെ അലോസരപ്പെടുത്തും. ജോലിയിൽ സജീവമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കും. ഇണയുമായുള്ള അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള താൽപര്യം കുറവായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, അത് അവരുടെ പരീക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. പരിചയക്കാർ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത തുറക്കപ്പെടും, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അതിന് കൂടുതൽ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ, നിശബ്ദത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയേറിയ വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ജോലി മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയാൽ, നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്വത്ത് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും, അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിയമപരമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കണ്ണും കാതും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ ഉപദേശം ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാകാം. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക,
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മുതിർന്നവരുമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും ജോലി നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പണം ചില നല്ല പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ചില ജോലികൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മറ്റൊരാൾക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുക, വഴക്കിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഒന്നും ഇണയോട് പറയാതിരിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും, വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വികസിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിറവേറ്റും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ വരുമാനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബിസിനസ്സ് മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ചിന്താപൂർവ്വം വരുത്തുക. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിലും ഇന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ക്ഷമ പാലിക്കുന്നതിനാൽ നല്ല ദിനമായിരിക്കും, ഇത് ആളുകളുമായി നന്നായി ഇടപഴകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, കൂടാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം പോലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. എന്നിരുന്നാലും ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അത് ശാസനകൾക്ക് കാരണമാകും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹാലോചന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു ശ്രമത്തിലും വിജയം ഉറപ്പാണ്, എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകുന്നത് കാര്യമായ സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം തലവേദനയായി മാറിയേക്കാം. വളരെക്കാലമായി സർക്കാർ ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
