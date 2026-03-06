Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലി, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴാകില്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്, വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് കാരണമായേക്കാം. മുടങ്ങിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിൽ വൈകാരികമായിട്ടല്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക. ബിസിനസ്സ് ഒരു പുതിയ ദിശ കാണും, ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും, അത് നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചിലർ സുഹൃത്തുക്കളായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ആന്തരിക എതിർപ്പ് നിലനിർത്തുന്നു. അതിനാൽ, ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. ലാഭത്തിനായുള്ള ചെറിയ അവസരങ്ങൾ പോലും പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയായി മാറും; നിങ്ങൾ അവയെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാല തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നേരിയ സങ്കടം തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ഈ അനുഭവം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ പക്വതയുള്ളവരാക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മധുരം നൽകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അകലമോ കയ്പ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് അവസാനിക്കാം. പരസ്പര ധാരണയും സ്നേഹവും ശക്തിപ്പെടും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിലും പോസിറ്റീവ് എനർജി നിലനിൽക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അഭിമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തൊഴിലിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായിരുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിന്റെ മാധുര്യം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും സമൂഹത്തിലോ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലർ നിങ്ങളുടെ ലാളിത്യത്തെ ബലഹീനതയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പുകൾ നടത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, വിജയം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു കുട്ടിയുടെ ജോലിയോ നേട്ടമോ വീട്ടിൽ ആവേശം കൊണ്ടുവരും. അവിവാഹിതർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീർഘകാല തർക്കത്തിന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജവും പോസിറ്റീവും നിറയും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികൾ പോലും എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഉപദേശം ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറും. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങിയേക്കാം, അത് വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പഴയ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ ഈ ആത്മപരിശോധന നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാത വ്യക്തമാക്കും. മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. പഴയ ഇടപാടുകളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരതയുടെയും വികാസത്തിന്റെയും സൂചനകൾ കൊണ്ടുവരും. പുതിയ വീട്, ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. ദീർഘദൂര യാത്രകളും മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ലഭിക്കാനും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യത, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത, ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന നിയമനം ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരാകും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അംഗത്തിന്റെ വരവ് വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെയോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം ചില ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ മുൻകാല തീരുമാനത്തിൽ ഖേദിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ക്ഷമയും ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും, പരസ്പര ധാരണ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പഴയ ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സമാധാനം നൽകും. ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായുള്ള ഒരു ചെറിയ തർക്കം സാധ്യമാണെങ്കിലും സ്നേഹവും ആശയവിനിമയവും എല്ലാം പരിഹരിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ദിനം പുതിയ ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും, പക്ഷേ അപരിചിതരെ ഉടനടി വിശ്വസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമല്ല. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും, എന്നിരുന്നാലും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയും സൃഷ്ടിപരമായ സമീപനവും ആത്യന്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനകളുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)