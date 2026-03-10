Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ ജോലിയെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാണുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും വർധിക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരിൽ പ്രണയത്തിലായവർക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസം, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഇടയിലുള്ള ധാരണയും വിശ്വാസവും എന്നത്തേക്കാളും ശക്തമാകും, ഇത് ബന്ധത്തെ മധുരമായി നിലനിർത്തും. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. എന്നിരുന്നാലും ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടാം ഇത് ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരാളിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഇന്ന് അത് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം അതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഏറും, ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, ഒരു നല്ല ഇടപാട് അന്തിമമായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയില്ല, നിങ്ങളുടെ കടമകൾ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയും കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് ജോലിസ്ഥലത്ത് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്തയ്ക്കും പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കും ആളുകൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും. കലയിലും സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷവും ആവേശവും നൽകും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം അത് നിങ്ങളെ അൽപ്പം ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കിയേക്കാം. ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു കുടുംബ തർക്കം ഉണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കാനും സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം ഇന്ന് നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമെടുക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രോത്സാഹനവും അഭിനന്ദനവും ലഭിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായ ദിവസം, ഓഹരി വിപണിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുണകരമാകും. എല്ലാ ജോലികളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ആക്കം നിലനിർത്തും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസം. ദാമ്പത്യത്തിൽ പിരിമുറുക്കമോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവ പരിഹരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടനാകുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ശക്തമായിരിക്കും, ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പഴയ ഒരു തെറ്റ് ഇന്ന് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ദിനം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും ഇത് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മേലധികാരി നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ജോലിയിലും സന്തുഷ്ടനാകും. പഠനത്തിലും ആത്മീയതയിലും നിങ്ങളുടെ ചായ്വ് വർദ്ധിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും നൽകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നിറയും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനവും സജീവതയും അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം സാധ്യമായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും പോസിറ്റീവിറ്റിയും കൊണ്ടുവരും. എന്നിരുന്നാലും, ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പതിവായി യോഗയും വ്യായാമവും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ആരോഗ്യവാനും ഊർജ്ജസ്വലനുമാക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ചെയ്യും. ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പര ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതും അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സമാധാനപരവും സന്തോഷകരവുമായി തുടരൂ. ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തിടുക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഖേദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പ്രശസ്തിയും ആദരവും നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മെച്ചപ്പെടും. കുറച്ചുകാലമായി നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ കയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ഒരു ബോധം നിലനിൽക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണമാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലത അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും, കൂടാതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം വികാരങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പോരായ്മകൾ അംഗീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ഒരു ജൂനിയറുടെയോ സഹപ്രവർത്തകന്റെയോ സഹായത്തോടെ പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ഭാഗ്യവും നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം