Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അച്ഛനുമായി ഒരു തർക്കത്തിന് സാധ്യത, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ, ധനു രാശിക്കാർ ജോലി സ്ഥലത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നദിനം, ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമോ അനിശ്ചിതത്വമോ തോന്നിയേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കോപാകുലമായ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഇന്ന് അൽപ്പം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പയില്ലാത്ത ദിനം, കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കും, വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകും. ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുമായോ സഹപ്രവർത്തകനുമായോ പുതിയ ഭാവി പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ച അധിക ചെലവുകൾക്ക് കാരണമാകും. പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ഒരു ഔട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്നിക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്, കാരണം അവർക്ക് ഒരു കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടും കൂടാതെ ആനന്ദങ്ങൾക്കായുള്ള ചെലവുകളും ചെറുതായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്കും അച്ഛനുമിടയിൽ ഒരു ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ടായേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് അത് ബിസിനസ്സോ ജോലിയോ ആണെങ്കിൽ. അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഗുണം ചെയ്യും. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കാനും അതിനായി വായ്പയോ സാമ്പത്തിക സഹായമോ എടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, പുറത്തുള്ളവരുമായി വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനകളിലോ മതപരമായ പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു കുടുംബാംഗം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചില ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം പക്ഷേ തിടുക്കത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് ശക്തമായിരിക്കും,
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് അവരുടെ അനുഭവം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന കരിയർ പുരോഗതി ലഭിച്ചേക്കാം അത് വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നിക്ഷേപം ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി ഒരു ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ക്ഷമ കാണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരിക്കും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും. ഒരു യാത്രയോ ചെറിയ യാത്രയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഏതൊരു ജോലിയും മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് അപൂർണ്ണമായി മാറിയേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പൊതുവെ നല്ല ദിവസം, പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ജ്ഞാനവും പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുക, സൃഷ്ടിപരവും നൂതനവുമായ ജോലികളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും. തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു ചുവടുവെച്ചേക്കാം, അത് ചില നീരസത്തിന് കാരണമായേക്കാം അതിനാൽ സാഹചര്യം ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, കഴിഞ്ഞകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചിലർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അപരിചിതരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും വീട്ടിൽ ഒരു പൂജയോ മതപരമായ പരിപാടിയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആകൃഷ്ടനാകും, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാം. കുറച്ചു കാലമായി ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് സുഖമില്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക. ആഡംബരപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രലോഭിതനായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർ അവരുടെ വരുമാനവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം. പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയാൽ അവർ അവ നന്നായി നിറവേറ്റും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് തെറ്റുകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, കാരണം നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥനാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിനോദയാത്രയോ പിക്നിക്കോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ലാഭം കാണാൻ സാധ്യത അത് സന്തോഷം നൽകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
