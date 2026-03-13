English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: തടസങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലികളായ രാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: തടസങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലികളായ രാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.  

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.  

4 /13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ വേണം.  

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. പരീക്ഷകളിലും മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകും.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് വിജയിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.   

7 /13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നടക്കും. ഒരുപാട് നാളായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആ​ഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.    

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നും മോചനമുണ്ടാകും.   

9 /13

ധനു രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും വർധിക്കും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർധിക്കും. യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാ​ഗ്രത തുടരുക.   

10 /13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ അനു​ഗ്രഹമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.  

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ചേക്കും.  

12 /13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. കലാകായിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.   

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Todays Horoscope രാശിഫലം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; സൂര്യനും ബുധനും ശുക്രനും ഒരുമിക്കുന്നു, ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!

You May Like

Sponsored by Taboola