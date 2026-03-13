Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ വേണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. പരീക്ഷകളിലും മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് വിജയിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നടക്കും. ഒരുപാട് നാളായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നും മോചനമുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും വർധിക്കും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർധിക്കും. യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത തുടരുക.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ചേക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. കലാകായിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
