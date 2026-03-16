Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും, ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. കുറച്ചു കാലമായി തുടരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കലിലൂടെയും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കാം. പണം സമ്പാദിക്കാൻ തെറ്റായ വഴികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അതീവ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക, അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുകയും പണം കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഏതൊരു സാമ്പത്തിക തീരുമാനവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നാലും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആലോചിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം അത് ചെയ്യുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റ് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പശ്ചാത്തപിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ആ അനുഭവം ഭാവിയിൽ നിങ്ങളെ ജാഗ്രതയുള്ളവരാക്കും. ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സമഗ്രമായ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതം യോജിപ്പോടെ തുടരും, നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലിയോ മികച്ച അവസരമോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള ഏത് തടസ്സങ്ങളും ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തല്ല.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും. സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് അവസാന നിമിഷം കുടുങ്ങിപ്പോകുകയും അത് ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം, എന്നാൽ പൂർത്തിയാകാത്ത ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂല ദിവസം, ഇണയുടെ പിന്തുണയും സഹകരണവും നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക ശക്തി നൽകും. കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ എല്ലാം ശരിയാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിവേകവും വിവേചനാധികാരവും കാണിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അയൽപക്കത്ത് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കു. വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധരാകരുത്, തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പഴയ ഇടപാടുകൾ ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി ഒരു സർപ്രൈസ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ മധുരമാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, ഹോബികൾക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും പണം നന്നായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും, വീട് പുതുക്കിപ്പണിയലും ആരംഭിച്ചേക്കാം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, കാരണം ഒരു പഴയ രോഗം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശംസ പോലുള്ള ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ സംയമനത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം. ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉപദേശം അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസം, ചില നൂതന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചില അന്തർലീനമായ സങ്കീർണ്ണതകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പല ശ്രമങ്ങളിലും വിജയം നേടാൻ കഴിയും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക; അത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സംതൃപ്തി നൽകും. നിലവിലുള്ള കുടുംബ സംഘർഷങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവസരം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം അത് നിങ്ങളെ വായ്പ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവയെ അവഗണിക്കരുത്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അപരിചിതരുമായി തിടുക്കത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക. സ്വത്ത് ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കാം, കോടതി കേസിൽ കാര്യമായ ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
