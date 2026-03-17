Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; ധനു രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ആശങ്കകൾ മാറും, തുലാം രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരെ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, എന്നാൽ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞേക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അൽപ്പം അലട്ടിയേക്കാം. വളരെക്കാലമായി ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കില്ല, അത് നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും ഇന്ന് സമൃദ്ധമായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഏതൊരു ആശങ്കയും ക്രമേണ കുറയും. ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും വർധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ലഘൂകരിക്കും. കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു പ്രമോഷനോ ഒരു പ്രധാന നേട്ടമോ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ ധൈര്യവും ദൃഢനിശ്ചയവും വർദ്ധിക്കും. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അൽപ്പം സൗമ്യത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണമായ കോപം ചിലരെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയേക്കാം. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, എന്നാൽ വിവേകത്തോടെ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തീർച്ചയായും ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി ചെറിയ തർക്കം സാധ്യമാണ്, പക്ഷേ വിവേകപൂർണ്ണമായ സമീപനം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പഴയ കുടുംബ വൈരാഗ്യങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരമാകും. പിതാവുമായി ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ആഡംബരവും അനാവശ്യ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കുക. ഒരു സർക്കാർ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, കൂടാതെ ഒരു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം ഒരു നിയമപരമായ കാര്യമായി പോലും മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നോ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളിൽ നിന്നോ അവരുടെ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം തേടാം. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളോ അവശ്യവസ്തുക്കളോ വാങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പ്രധാന ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യത, ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി പോലും നടത്താം. ബിസിനസ്സിലെ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും, നല്ല ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ബിസിനസ്സിലും വരുമാനത്തിലും വളർച്ച കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും പുതിയ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പുതിയ ഒരു കോഴ്സിൽ ചേർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ഏകോപനക്കുറവ് കാരണം ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ അനാരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ തിരക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചില സഹപ്രവർത്തകർ അവധിയിൽ പോകുന്നതിനാൽ ഇന്ന് ജോലിഭാരവും കൂടുതലായിരിക്കാം. വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ക്രമേണ ശക്തിപ്പെടും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഒരു ചെറിയ തർക്കം സാധ്യമാണ് അതിനാൽ സംയമനം പാലിക്കുക. വീട്ടിൽ അതിഥികൾ എത്തുന്നത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ വഷളാക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ചെലവഴിക്കണം, കാരണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നവും ചില ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു പഴയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ മാന്യമായ ഒരു ക്ഷമാപണം ആയിരിക്കും സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുമായി പുതിയ പരിചയങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
