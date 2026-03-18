Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനം വർധിക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസും വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാരുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് തിരക്കേറും,. ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും, ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ സാഹചര്യം ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യും, മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വരാൻ സാധ്യത, അത് വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കും. മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പാഠം പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ സമൂഹത്തിൽ വിലമതിക്കപ്പെടും, ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കും, അത് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ജോലി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ജോലി ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും, പങ്കാളിത്തത്തോടെ പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം. ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രശ്നം ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടാം. ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ തുടർന്നും ലഭിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. പുരോഗതിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറും, മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും. വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് സന്തോഷം നൽകും. ഭാവി പദ്ധതികളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിജയത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മമാരിൽ നിന്ന് ചില സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹാലോചന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായി അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ദിനചര്യയിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. വളരെക്കാലമായി ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത. വിശ്വസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് നിലവിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാൻ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ പാലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൂടി സഫലമായേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ഇത് പരീക്ഷകളിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. യാത്രകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ല വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ചെലവഴിക്കുക, ആഡംബരവും അനാവശ്യ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മമാരിൽ നിന്ന് ചില സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തർക്കം ഉടലെടുത്തേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമായ ദിനം, ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി തുടരും, വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. ഒരു നിയമപരമായ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പുതിയ ശ്രമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
