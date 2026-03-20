Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ വിവേകത്തോടെ പെരുമാറുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർ വരുമാനവും ചെലവും ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ സംയമനത്തോടെയും വിവേകത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥനാകാം, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പറുകളും രേഖകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക, ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും അനാവശ്യ ചെലവുകൾക്ക് കാരണമാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനകരമാകുന്ന നിരവധി പുതിയതും പോസിറ്റീവുമായ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ഈ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലതായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും രസകരവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, അത് നിങ്ങളെ അഭിമാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നേക്കാം. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും, അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളിൽ ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. നിങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ശക്തമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനപൂർവമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ഒരു വികാരം നിലനിൽക്കും, അത് ബന്ധങ്ങളെ മധുരമാക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി ഒരു പാർട്ടിയോ ചെറിയ പരിപാടിയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആശ്വാസം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നൽകും, കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പൊതുവെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്, എന്നാൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരും.
ചിങ്ങം (Leo): വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് വളരെ വിശ്രമദായകമായ ദിവസം, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ സമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞേക്കാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ, ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നം ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ചില ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും, ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ പുരോഗതിക്ക് അവസരമൊരുക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും രസകരവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, മുൻകാല തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ തിരക്കുകൂട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചില ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ. അവ നിങ്ങളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം തുറന്നു സംസാരിക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകരുമായി വളരെയധികം വ്യക്തിപരമോ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ ആയ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ കർശനവും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചെറിയ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ അസ്വസ്ഥരാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകും. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, കാരണം പഴയ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഓഹരി വിപണി അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി പോലുള്ള മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം അനുകൂലമായി തോന്നിയേക്കാം, ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും വർദ്ധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനും കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ദാനധർമ്മങ്ങളിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസം, ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിലോ വഴക്കുകളിലോ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം, ചിലർ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതും ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചില വരുമാനം നേടാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ പതിവിലും മികച്ച ദിനം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപരിചിതരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ സംയമനവും ക്ഷമയും പാലിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ എന്തുതന്നെയായാലും, അവ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ അൽപ്പം അലസനാക്കിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
