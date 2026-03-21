Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്സാഹം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നേരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും പൂർണ്ണ ഉത്സാഹത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം, ഇത് ഒരു പ്രധാന നിക്ഷേപം പരിഗണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഒരു അടുത്ത ബന്ധു പുതിയ നിക്ഷേപം നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അതിനാൽ സംഭാഷണങ്ങളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നല്ല ദിവസം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരം കുറയുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരമാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയും. മാതാപിതാക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക, അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, സ്വന്തം ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ജോലിക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവരുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആലോചിക്കാതെ പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കും. വരുമാനത്തേക്കാൾ ചെലവുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഇത് പല ജോലികളും എളുപ്പമാക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. കഠിനാധ്വാനം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൊണ്ടുവരൂ, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, പക്ഷേ അപരിചിതരുമായി വ്യക്തിപരമോ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ ആയ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങോ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങോ ഉണ്ടാകാം. ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആശ്വാസം നൽകും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണവും എന്നാൽ തൃപ്തികരവുമായ ദിവസമായിരിക്കും. വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് സന്തോഷം നൽകും, ആവശ്യമായ ചെലവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ബോസ് വിലമതിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ നേടിത്തരും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിയിലുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും, രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ നിറവേറ്റും. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാനും കഴിയും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാന വർദ്ധനവ് കാരണം സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ബജറ്റ് നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളോ അവശ്യവസ്തുക്കളോ വാങ്ങാം. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു നിക്ഷേപം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടുന്നതാണ് നല്ലത്. രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥാനമോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസം, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ഇത് ഭാവിയിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം നേടിത്തരും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കൂടാതെ വീട്ടിലും പുറത്തും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
