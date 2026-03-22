Today's Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തേടിവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഏറെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ല സമയമാണ്. നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട്.   

കർക്കടകം രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പങ്കാളിയുമായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മാറും.  പരിഹരിക്കപ്പെടും. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയമുണ്ടാകും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. മേലധികാരികളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും.  

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും.  

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.  

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അൽപം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ബന്ധുക്കളുമായി ചെറിയ പിണക്കങ്ങൾുണ്ടായേക്കാം.   

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ നല്ല സമയമാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ സഹായിക്കാനിടയുണ്ട്.  

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജോലിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യം തേടിവരുന്ന ദിവസമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

