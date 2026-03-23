Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസും ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർ അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ദുർബല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും. മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജീവകാരുണ്യ, സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. പുതിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും, പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം അവരുടെ ഭാവിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിലൂടെയും ധാരണയിലൂടെയും അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം അതിനാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ബിസിനസുകാർക്ക് ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയെയോ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയെയോ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം അത് ഭാവിയിൽ ലാഭത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നേക്കാം. ഒരു പഴയ തെറ്റ് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഓഹരി വിപണിയിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഒരു ബിസിനസ് ഇടപാട് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്തിമമാകാൻ സാധ്യത, ഡിസൈനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരമായ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സൗഹാർദ്ദപരമായ സ്വരം നിലനിർത്തുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് നേതൃത്വ നൈപുണ്യവും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി വീടിന് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരമായി നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമതികളോ അവാർഡുകളോ ലഭിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പഴയ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി, സ്വത്ത് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. അവിവാഹിതർ അവരുടെ ആത്മമിത്രത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. ചില പഴയ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. ജോലിയിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ദിവസം അൽപ്പം ദുർബലമായി ആരംഭിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നേക്കാം അത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. മതപരമോ ആചാരപരമോ ആയ പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ഒരു വിനോദയാത്രയും ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം വെല്ലുവിളി ഏറും, അതിനാൽ എല്ലാ ജോലികളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സമീപിക്കുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചില മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്തെ പുതിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. പഠനത്തിലും ആത്മീയതയിലും നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ഏതൊരു ജോലിയിലും തിടുക്കം ഒഴിവാക്കി ചിന്താപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചില മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം. ചില പുതിയ എതിരാളികൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപരിചിതരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. ജോലിക്കായി വായ്പ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വായ്പ എടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് പുതിയതും നല്ലതുമായ നിരവധി ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവഗണിക്കരുത്, അമ്മ നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ ആകർഷിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയും സമത്വവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. മുമ്പ് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പരിഹാരം ദൃശ്യമാകും. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു ടീം പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
