Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും. ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കൂ. ചിലർ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയിൽ രഹസ്യമായി അസൂയപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ധനബുദ്ധിമുട്ട ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, തർക്കം ഉണ്ടായത് പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം അതിനാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നേരിയ ഇടിവ് നിങ്ങളെ തിരക്കുകൂട്ടാൻ ഇടയാക്കും. ചെലവുകൾ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട്ടിൽ ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, കൂടാതെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി എത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷവാർത്തയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്താനും സാധ്യത.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. സമ്പത്തിലും സ്വത്തിലും വർദ്ധനവിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചില പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അതിനാൽ അവ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജോലിക്കായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാനും സാധ്യത.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, ദാനധർമ്മങ്ങളിലും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, അത് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയെ കുടുംബത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നിലവിലുള്ള ഏതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും കാര്യമായ ആശ്വാസം നൽകിയേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പ്രധാന മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, ഏതൊരു ജോലിയിലും തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേര് നേടാൻ കഴിയും, പുതിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകും അത് മാനസിക സമാധാനം നൽകും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പ്രശംസയോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. പുതിയ വീടുമായോ സ്വത്തുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇടപാട് ഇന്ന് അന്തിമമായേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചേക്കാം അത് പഴയ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ജോലികൾ സുഗമമായി പൂർത്തിയാകും, ഒരു പ്രധാന ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും, കുടുംബകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ വീടിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവപരിചയം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കും, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും, ഒരു വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമായ ദിനം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അവ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നല്ല ലാഭം നേടാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് നൽകുന്ന ഏതൊരു വാഗ്ദാനവും കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ സ്ഥാനമോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ലഭിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥനാകാം, അതിനാൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്, ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയപ്പന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി കണ്ടെത്തും. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് വിഭജിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ അവസരങ്ങളും സന്തോഷവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ മധുര വാക്കുകൾ ആളുകളെ കീഴടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരനുമായി ഒരു സ്വത്ത് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പുതിയതും സൃഷ്ടിപരവുമായ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
