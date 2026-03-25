Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങളുടെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ദിനം, പ്രത്യേകിച്ച് നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താനും പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തീരുമാനം എടുക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി കണ്ടെത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ വളരെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കും.
ഇടവം (Taurus): ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ആശങ്കയുണ്ടാകാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, കാരണം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറിയേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ അവരുടെ മാതൃബന്ധുക്കളെ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകാം അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഭൗതിക സുഖ വർദ്ധനവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ചില പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, ഭാവിയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും, നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മറച്ചുവെക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് വെളിച്ചത്തുവരാനുള്ള സാധ്യത.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങളുടെ ദിവസം, ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഏകോപനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സമായിരുന്ന ഏതൊരു തടസ്സവും ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയേക്കാം. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ഒരു പ്രധാന വിഷയം തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബന്ധങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ തുടരും, നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ ബിസിനസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചും അൽപ്പം ഉത്കണ്ഠ തോന്നിയേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചില പഴയ കടങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും, അവർക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം പോലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. പഴയ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഉപദേശം സഹായകരമാകും. എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് വായ്പ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ദൈവഭക്തിയിലും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഒരു പ്രധാന ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. എന്നിരുന്നാലും ഏത് കാര്യത്തിലും ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക. നീട്ടിവെക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക. ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും,
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കുമിടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തും. ചെലവുകൾ അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം, മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില അത്യാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഒരു അവാർഡോ ബഹുമതിയോ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം തീർച്ചയായും ഫലം ചെയ്യും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പുരോഗതിയുടെ ദിവസം. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ശരിയായി ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അപ്പോൾ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുരോഗതി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷത നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
മകരം (Capricorn): വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം നേടാനും അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കാനും സാധ്യത, രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിലൂടെ പുതിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടും. എതിരാളികളുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടവരും സ്വാധീനമുള്ളവരുമായ ചില ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെയോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയോ സൂചനകളും ഉണ്ട്. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ച ചെലവുകൾ ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കും, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ക്ഷമയും വിവേകവും പുലർത്തുക. ഭാവിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ജോലി സംബന്ധമായ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും പരിശ്രമവും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
