Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും വർദ്ധനവ്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസം. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി വിജയകരമാകാൻ സാധ്യത, കൂടാതെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല പ്രശസ്തി, സൗഹൃദവലയം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ മധുരമായ പെരുമാറ്റം ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. ആരോടും പരുഷമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതിനാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിസ്സാരമായി കാണരുത്, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരേസമയം വളരെയധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അയൽക്കാരുമായും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുമായും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുക, കാരണം ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ആദ്യം സഹായിക്കുന്നത് അവരാണ്. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ജോലികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സന്തോഷവാർത്ത ലഭിക്കാനുള്ള സൂചന, അത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം വർധിപ്പിക്കും, മുൻകാല തെറ്റുകൾ നിങ്ങളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചേക്കാം. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, കാരണം നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിവാഹിതർ പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, അതിനാൽ സ്വത്തിനെക്കുറിച്ചോ ഭൂമി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് നല്ലത്. ഒരു ബന്ധു നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. കൊച്ചുകുട്ടികളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ജോലിയും ഇന്ന് പൂർത്തിയാകാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിരാശാജനകമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ അൽപ്പം ദുഃഖിതനാക്കിയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രത്യേക നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും. ചെലവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ചില ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും വർദ്ധനവ്വുണ്ടാകും, പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി ചില പ്രത്യേകവും പ്രണയപരവുമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പഴയ അസുഖം വീണ്ടും വരുന്നത് ചില അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം അതിനാൽ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും വർദ്ധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി ചില പ്രത്യേകവും പ്രണയപരവുമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു പഴയ അസുഖം വീണ്ടും വരുന്നത് ചില അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം അതിനാൽ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിനം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താനും കഴിയും. പണം വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാം. ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായുള്ള ചെലവുകളും വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം അതിനാൽ കുറച്ച് സംയമനം പാലിക്കുക. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിത്തിരിയേണ്ടി വന്നേക്കാം. പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക,
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസം, ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഇനമോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണമോ വീട്ടിൽ എത്തിയേക്കാം. ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഉത്കണ്ഠകൾ നിലനിൽക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)