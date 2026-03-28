Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്ക ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വയറിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം,
കർക്കടക രാശിക്കാർ ആശങ്ക ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാന സ്രോതസുകൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും അർപ്പണബോധത്തോടെയും കഠിനാധ്വാനത്തോടെയും മുഴുകും, അത് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തനം. ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ പതിവായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരും. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ഇന്ന് അവരുടെ പഠനത്തിലും പരിശ്രമത്തിലും പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കുടുംബ ബിസിനസിൽ ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം ഒപ്പം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ജീവിത നിലവാരത്തിൽ പുരോഗതിയുടെ ദിനം, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർമാരിൽ നിന്ന് സഹായം തേടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ വയറ്റിലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടിനായി പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങും. നല്ല ജോലിക്ക് സമൂഹത്തിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെ നല്ല ദിവസം. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം, കൂടാതെ ജോലിക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ആശങ്ക ഏറും, ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് പരിഗണിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ വളരെ ഗുണകരമാകില്ല. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉപയോഗപ്രദമായ ബിസിനസ്സ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആരുമായും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലത്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയണം. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന ചില പ്രധാന ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അൽപ്പം വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇത് ജോലിയോടുള്ള താൽപ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്കും മടികൾക്കും കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള ഒത്തുചേരൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് ഒരു കുടുംബാംഗവുമായി തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ചിന്താപൂർവ്വം ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ എതിരാളികൾനിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും പൂർത്തിയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ചില ജോലികൾ തെറ്റായി പോയേക്കാം, അതിനാൽ ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാം, അത് എല്ലാവരെയും തിരക്കിലാക്കി നിർത്തും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിക്കുള്ള വഴി തുറക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധനായിരിക്കില്ല. പഴയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നല്ല മൂല്യങ്ങളുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും പണം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, പ്രണയബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ഒരു കുടുംബകാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു നീണ്ട യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം അവരുടെ അനുമതി തേടുന്നത് നല്ലത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്ന ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം, ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം നൽകും, എന്നിരുന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതപരമായ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പക്ഷേ ക്ഷമ പാലിക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമയം വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എതിരാളികളെ തിരിച്ചറിയുകയും വേണം. ആരോടും അസൂയയോ നീരസമോ തോന്നരുത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോബികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
