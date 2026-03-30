Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർ അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ഡേ, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസം.ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും പരസ്പര ധാരണയും നിലനിൽക്കും, ഇത് വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവഗണിക്കരുത്. അശ്രദ്ധ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം സങ്കീർണ്ണ ദിനം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക, സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം ഉടലെടുത്തേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ചതും ആസ്വാദ്യകരവുമായ ദിവസം. നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും വേണം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഏതെങ്കിലും അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ഇടപാടിലോ തീരുമാനത്തിലോ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്ന് സഫലമായേക്കാം. ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിലോ പ്രാർത്ഥനയിലോ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മധുരവാക്കുകളിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ജോലിയുടെ സമൃദ്ധി കാരണം നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം അത് തെറ്റുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വിദഗ്ദ്ധോപദേശമില്ലാതെ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തകരാർ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഏതെങ്കിലും ജോലി തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നല്ലതും പോസിറ്റീവുമായ ദിവസസം, ജോലിസ്ഥലത്തെ ടീം വർക്ക് വഴി, ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. വിനോദത്തിലോ സാമൂഹിക പരിപാടിയിലോ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്ന് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ലാഭകരമായിരിക്കും, എതിരാളികൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനമോ ബഹുമതിയോ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതവും മധുരമായി തുടരും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്ന് ഭാഗ്യം ഇവരുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കരാർ അന്തിമമായേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. ബിസിനസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. ജോലിക്കാർക്ക് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ജോലി സമ്മർദ്ദം അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമ നിലനിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയോടെ നിറവേറ്റും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പുതിയ ഒരു കോഴ്സിൽ ചേർക്കാനും നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. ഒരു പഴയ ഇടപാട് വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്ന് തലവേദനയായി മാറിയേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പഴയ ഒരു തെറ്റിന്റെ രഹസ്യവും വെളിപ്പെട്ടേക്കാം. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും, കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു സേവിംഗ്സ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾ ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പുതിയ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശരിയായ സമയമായിരിക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
