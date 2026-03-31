Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിനം സെന്സിറ്റിവ് ആയിരിക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ഡേ, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലെ മാധുര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകാമെങ്കിലും, സാഹചര്യം സമയബന്ധിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും.കുട്ടികളെ നല്ല മൂല്യങ്ങളുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രായമായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സേവിക്കാനും അവരുടെ ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിനും ജോലിക്കും നല്ല ദിവസം, പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലോ മീറ്റിംഗുകളിലോ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിർണായകമായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുക. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് ദിവസം അൽപ്പം സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടാകാം. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ തുടർന്നും ലഭിക്കും. ഒരു സുഹൃത്ത് സഹായം ചോദിച്ചാൽ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, സന്തോഷകരമായ മാനസികാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരും. ദൈവഭക്തിയിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കും, എന്നാൽ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ അനാരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അപരിചിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ സമയം, നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർ അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും ചെയ്യുക. ജോലിയിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരോട് മഹാമനസ്കതയോടെ ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുറച്ചുകാലമായി നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഇപ്പോൾ ശമിച്ചേക്കാം. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം കുറച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു അഭിഭാഷകനെ സമീപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വീട്, ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദിനം, എന്നാൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയർ ആശങ്കകൾ ക്രമേണ ശമിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ട കാര്യമില്ല, ജോലി സംബന്ധിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചില ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുരോഗതി അഭിമാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആകൃഷ്ടനായേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചില ആവേശകരമായ ചെലവുകൾ നിങ്ങളെ പണം കടം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇണയിൽ നിന്നും ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാന സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ശാഠ്യവും അഹങ്കാരവും ഒഴിവാക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. തടഞ്ഞുവച്ച പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക, കാരണം ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റായി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സത്യം അവതരിപ്പിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഗുണകരമാകും. എല്ലാവരെയും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാനും സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം, എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം അവ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ഒരു പഴയ തെറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അതിനാൽ സംയമനം പാലിക്കുക. ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉപദേശം നൽകുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് തിരികെ ചോദിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകും. കുടുംബകാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ഒരു പ്രധാന ചർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, അത് വലിയതോതിൽ വിജയിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. അവശേഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യത, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ ആഗ്രഹവും ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭസൂചന, നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു ബജറ്റ് നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
