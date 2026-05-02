Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ വാക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റും, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം നേടും, എന്നിരുന്നാലും ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം സന്തോഷം നിറയ്ക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും അതിനാൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുക. എതിരാളികൾ സജീവമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വിജയിക്കും. നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം, വായ്പ എടുക്കുന്നത് പോലും പരിഗണിക്കാം. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മാതൃസഹോദരനിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, അത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം. യാത്രയ്ക്കിടെ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തേക്കാം, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് സമാധാനം നൽകും. മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ശക്തമായ ഒരു സ്ഥാനം നിലനിർത്തുക അല്ലാത്തപക്ഷം അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാം. ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്ത കുടുംബാന്തരീക്ഷം പ്രകാശിപ്പിക്കും. സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവ്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഒരു നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തിടുക്കം കൂട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടന്നേക്കാം, നിർത്തിവച്ച ബിസിനസ് പദ്ധതികൾ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജം നിറയും, വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നിനോട് അഭിനിവേശം കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. തിടുക്കം ദോഷകരമാകും. ഇണയോടൊപ്പം മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. യാത്രയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ റിസ്കുകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ബിസിനസിലെ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രശ്നകരമാകാം. ആരാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടരുത്. ശരിയായ പങ്കാളിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിലെ വിവാഹ സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സത്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പാതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായിരിക്കാം. കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ സജീവമായിരിക്കുക. വീട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ചിന്താപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വ്യക്തമാകും, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, പുതിയൊരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നേക്കാം. പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും. ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവ നീരസത്തിന് കാരണമായേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം തിരക്കേറും, പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നിങ്ങങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ട ദിവസം, ചിന്താപൂർവ്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
