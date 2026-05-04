Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് പിന്തുണ വർധിക്കും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മാറ്റങ്ങളുടെ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പിന്തുണയും സമ്മർദ്ദവും അനുഭവിക്കും. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും പക്ഷേ അത് ഫലം ചെയ്യും എന്നാണ്. ബിസിനസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ നല്ല ലാഭം ദൃശ്യമാകും. ചെലവുകൾ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ബന്ധങ്ങളിലെ കോപം ദോഷകരമായേക്കാം. വാക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രണയ ജീവിതം വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകും, കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ചുമ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെയും അവഗണിക്കരുത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും, വീട്ടിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നിലനിൽക്കും, ഇണയോടൊപ്പം മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കും. അമ്മായിയമ്മമാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. ധനം വരും പക്ഷേ ചെലവുകളും വർദ്ധിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. പഴയ പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും, ജോലി സമ്മർദ്ദം ചില മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും പിന്തുണയും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ശ്വസന പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് വെല്ലുവിളികൾ നിറയും, പക്ഷേ ക്ഷമയും ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ജലദോഷം, പനി എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക. പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ശോഭനമായ ദിവസം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വിജയം കണ്ടെത്തും, മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, ലോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസിൽ നല്ല ലാഭം കാണും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നോ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള രസകരമായ സമയങ്ങളും നല്ല ഭക്ഷണവും ഈ ദിവസത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങൾ എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ളവനായിരിക്കും. ജോലിയിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കും. കോടതി കേസുകളിൽ ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും വിദേശ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം കണ്ടെത്തും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ ദിവസം, ധനനേട്ടം, ജോലി സുഗമമായി നടക്കും. ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മുന്നിലാക്കും. പഠനത്തിലും കരിയറിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പഴയ ഒരു സമ്പർക്കം സഹായിക്കും. ഒരു വാഹനമോ മറ്റ് ആഡംബരങ്ങളോ സ്വന്തമാക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള നല്ല സമയവും രുചികരമായ ഭക്ഷണവും ഈ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വിജയവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പഴയ പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. പ്രണയ ജീവിതം പ്രണയാത്മകമായിരിക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കോപം എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും കഠിനാധ്വാനവും നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അറിവിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പണവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, നല്ല ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
മകരം (Capricorn): ഇന്ന് ഭാഗ്യം ഇവരുടെ പക്ഷത്താണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നില വർദ്ധിക്കും, പഴയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സൂചനയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള നല്ല സമയങ്ങളും അടുത്ത ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും സന്തോഷം നൽകും. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യത്തിനായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനവും ചെലവുകളും വർധിക്കും, സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് അൽപ്പം വിഷാദം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. വാഹനത്തിനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിനോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കാം. വയറുവേദന, ചുമ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ്. വ്യാഴത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും, ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു പ്രധാന ജോലി പൂർത്തീകരിക്കും. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു. പഴയ പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും. കുടുംബ സന്തോഷം വരും, മതപരമോ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് വയറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!