Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പിരിമുറുക്കം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ബന്ധങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇടപെടുക,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സ്രോതസുകൾ ഉയർന്നുവരും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പിരിമുറുക്കം, ധനു രാശിക്കാരുടെ ചെലവുകൾ വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ബന്ധങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇടപെടുക. സ്നേഹവും മനസ്സിലാക്കലുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശക്തി. ഇണയെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വേദനിച്ചേക്കാം, പണം കടം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ തൽക്കാലം കാത്തിരിക്കുക, കാരണം ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് പ്രധാന ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് ഖേദിക്കാൻ ഇടയാക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം വിജയത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരും, അത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കും, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ കഴിവുകൾ ഐഡന്റിറ്റിയായി മാറും. കലയിലും കഴിവുകളിലുമുള്ള പുരോഗതി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തും. നിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകളും സാധ്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ ആളുകളോടൊപ്പമോ ഇടപെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളല്ല. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും, ഒരു നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നൽകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസം, നിങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയും. കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് പ്രശ്നം പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. രുചികരമായ ഭക്ഷണം, സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ നല്ല വാർത്തകൾ ദിവസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രത്യേകത നൽകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ ദിവസം, വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, സന്തോഷം നൽകും. പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും. ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടും, തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പൂർത്തിയാകാം, ഒരു പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സൗഹൃദവും ഉത്തരവാദിത്തവും കൈകോർക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശരിയായ ഉപദേശം തേടുക. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിങ്ങളെ അൽപ്പം അലട്ടിയേക്കാം, എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ്; മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, നിങ്ങൾ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ ജോലിസ്ഥലത്ത് പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകാം. കഠിനാധ്വാനം തീർച്ചയായും ഫലം ചെയ്യും, ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചില ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകരുത്. ധൈര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി. ഒരു പ്രധാന ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, അത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഒരു കുടുംബ ചർച്ച ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള സംഭാഷണം ഒരു പ്രധാന കുടുംബ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലാഭിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കും, അതിനാൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പിന്തുണയ്ക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവക്ക് മനസ്സിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ജ്വലിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പങ്കാളിത്തങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും, പക്ഷേ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ചിലർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം അവ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത അത്യാവശ്യമാണ്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും നല്ല ലാഭവും ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതമോ സമ്മാനമോ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിക്കായുള്ള യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും. ഒരു വസ്തു വായ്പ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, വരുമാനം വർധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും ഇത് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റിയായി മാറും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
