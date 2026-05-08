English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
1 /14

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനം വർധിക്കും, 

2 /14

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

3 /14

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, ജോലിയിൽ വലിയ വിജയം ലഭിക്കും, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. കോടതി കേസുകളിൽ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും പദവിയും വർദ്ധിക്കും. പഴയ ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം സമാധാനം നൽകും.

4 /14

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, ആളുകൾ നിങ്ങളെ അക്ഷീണം പ്രശംസിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹിക പരിപാടിയിലെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകനാക്കിയേക്കാം. ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും, ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അവസാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.

5 /14

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ഉയർച്ച താഴ്ച ഉണ്ടാകാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ അശ്രദ്ധ ചെലവേറിയതാകും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിഷേധാത്മകത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കും.

6 /14

കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, വിനോദത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ലഘൂകരിക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുറച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉടലെടുത്തേക്കാം, പക്ഷേ അത് സ്നേഹപൂർവ്വം പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

7 /14

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ പൂത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, വിജയം കൈവരിക്കും. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിജയം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. വലിയ അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു വീടോ കാറോ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

8 /14

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഉച്ചസ്ഥായിയിലായിരിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും, ബിസിനസ്സ് മാറ്റത്തിനുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദിവസം നല്ലതാണ്, പരീക്ഷാഫലങ്ങളും സന്തോഷം നൽകും. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം,  കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

9 /14

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ആഡംബരവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുക. ഒരു വശത്തെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും.

10 /14

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും.

11 /14

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ നിറയും, കോപത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. എതിരാളികൾ സജീവമായിരിക്കും അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

12 /14

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ജോലിസ്ഥലത്ത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് തടസ്സങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഒന്നിനും തിടുക്കം കാണിക്കരുത്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. വിശ്രമിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുക. ഇണയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുക.

13 /14

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചന, ഒരു പഴയ നിയമ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്ത ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും.

14 /14

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ജോലി മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടുതൽ ശാന്തമാകും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തുമായുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇണയുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണം മനസിന്റെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കും. കുട്ടിയുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും,  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Todays Horoscope Daily Horoscope For Today Horoscope On 08 May Horoscope In Malayalam Astrology Zodiac signs ജ്യോതിഷം ദിവസഫലം

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: ട്രംപും ഇറാനും ധാരണയായി; പക്ഷേ താഴാൻ മനസില്ലാതെ സ്വർണവില, കുതിപ്പ് ഇതെങ്ങോട്ടാ?

You May Like

Sponsored by Taboola