Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം വർധിക്കും,
തുലാം രാശിക്കാർ കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, പക്ഷേ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. പുതിയ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്; എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കും. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഇത് ആശയക്കുഴപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കും. യാത്രാ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ തിടുക്കം നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നില ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പ്രലോഭിതനായേക്കാം. പഴയ ഇടപാടുകൾ വീണ്ടും ഒരു തലവേദനയായി മാറിയേക്കാം. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും വിജയസാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിനോദത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചില അശ്രദ്ധകൾ ഉണ്ടാകാം അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലത്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടാകാം. കുടുംബത്തിൽ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്ത അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. കഠിനാധ്വാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തെറ്റായ വഴികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക, അല്ലാത്തപക്ഷം പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും , ചില ജോലികളിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആരോഗ്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം. അതിഥികളുടെ വരവ് വീടിന്റെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും, പക്ഷേ ഒരു പഴയ കാര്യത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കവും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കും, ദൈവഭക്തിയിലേക്കുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, പക്ഷേ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായിരിക്കില്ല എന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകും. വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചും അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം; അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ നല്ല സൂചനകൾ ലഭിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. നിയമപരമായ ഒരു കാര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉപദേശം ലഭിച്ചേക്കാം, ജോലിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും, യാത്രയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. വീട്ടുജോലികളിലെ അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ അവഗണന കാണിച്ചേക്കാം അതിന് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്ത ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസം, നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണ ഒരു പുതിയ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചേക്കാം. കുടുംബ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവേകത്തോടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ചില തടസ്സങ്ങൾ ജോലിയെ മന്ദഗതിയിലാക്കാം. വിവേകപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ആർഭാടം ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് അനാവശ്യ ചെലവുകൾക്ക് കാരണമാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
