Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രമോഷന് സാധ്യത; തുലാം രാശിക്കാർ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നേട്ടം, തുലാം രാശിക്കാർ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം. ഓഫീസിൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടനാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നന്നായി നിറവേറ്റും. ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും. ചിലർ നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. ചെറിയ കുടുംബ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് തോഴിൽ മേഖലയിൽ അത്ഭുതകരമായ ദിവസമാണ്. സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുരോഗതിയോ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ഷോപ്പിംഗ് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഏതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ തിടുക്കം ചെലവേറിയതാക്കും. നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഹരി വിപണിയിൽ.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, ഒരു പുതിയ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആശയം മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥനാകാം, തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കുടുംബത്തിലെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ ആ ഡംബരം വർധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കാം. ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഒരു അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലോ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ തിളങ്ങുകയും പേര് നേടുകയും ചെയ്യും. പഴയ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം മറക്കുന്നത് ചെലവേറിയതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുക. ബാങ്കിംഗിലോ നിക്ഷേപങ്ങളിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് തിടുക്കം നഷ്ടമുണ്ടാക്കാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇടപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളെ കാണും. മറ്റൊരാൾക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ വഷളാക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ജോലികൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം, അതിന് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായി വരും. മറ്റ് ജോലികൾ അൽപ്പം മന്ദഗതിയിലായേക്കാം. ഓഫീസിൽ ആവശ്യമുള്ള ജോലി ലഭിക്കാത്തത് നിങ്ങളെ വിഷാദത്തിലാക്കിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റണം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരവും അനുഗ്രഹീതവുമായ ദിവസം, വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യ, എന്നാൽ അനാവശ്യമായ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് ബന്ധങ്ങളെ വഷളാക്കിയേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വലിയ ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ആരെയും വിശ്വസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തും, കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം അവഗണിച്ചേക്കാം, ഇത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാനുള്ള സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. കഠിനാധ്വാനം വിജയം കൊണ്ടുവരും, അതിനാൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കരുത്. വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു രോഗത്തെ അവഗണിക്കരുത്; നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായുള്ള സംഭാഷണം നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയം കൊണ്ടുവരും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
