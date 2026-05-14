/Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലി ലഭിക്കും,
ഇടവ രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, തുലാം രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അവിവാഹിതർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ചേക്കാം, കുടുംബവും ബന്ധുക്കളും വഴിയിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക മനസ്സമാധാനം നിലനിൽക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ഉത്കണ്ഠ തോന്നാം, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിലെ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി സന്ദർശിച്ചേക്കാം, അത് പഴയ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ഒരു പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള വിനോദയാത്ര നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ദിവസം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വിജയം നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വന്നേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളെ വൈകാരികവും സന്തോഷകരവുമാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ക്രമേണ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. വർദ്ധിച്ച ചെലവുകൾ ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ദിവസം, അതിനാൽ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെയും മനസ്സിലാക്കലോടെയും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ വായ്പകളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ നേരിയ കാലതാമസം നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം, പഴയ കടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിജയകരമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിയുമായി പുതിയ പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാകും. നിങ്ങൾക്ക് രുചികരമായ ഭക്ഷണവും ആഡംബരങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കാം കുറിക്കും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ സന്തോഷം നൽകും. യാത്രാ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോലാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഭാവിയിൽ അഭിമാനത്തിന് കാരണമാകും. പോസിറ്റീവ് ചിന്ത ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ജാഗ്രത ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഒരു പ്രധാന ആഗ്രഹം സഫലമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ അവസരം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമോ അവാർഡോ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ചെറിയ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ബിസിനസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, വലിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത അത്യാവശ്യമാണ്. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സ്വാധീനവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവം സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഓർക്കുന്നത് വൈകാരിക വികാരം ഉളവാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം ഭാവിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും, കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ മേലധികാരി സംതൃപ്തനാകും. സാമൂഹിക സേവനമോ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമോ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉപയോഗപ്രദമാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭങ്ങളും പുതിയ അവസരങ്ങളും ചുറ്റും ഉയർന്നുവരും. ഒരു പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കാനുള്ള ആശയം ഗുണകരമാകും. ബന്ധുക്കളുമായി ചെറിയ വാദങ്ങൾ സാധ്യമാണ്, പക്ഷേ മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണ അവയിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല ബിസിനസ്സ് ലാഭത്തിന്റെ സൂചന, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ സംശയങ്ങൾ അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാം. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപാട് അവസാന നിമിഷം കുടുങ്ങിയേക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ ചില ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുക. ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)